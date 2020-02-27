На 2 млн тенге поощрили алматинцев за сообщения о коррупции

В 2019 году по фактам взяточничества заведено 36 уголовных дел.

27 февраля на площадке Антикоррупционной службы Алматы проведен брифинг по вопросам поощрения граждан по сообщениям о фактах коррупции, сообщает zakon.kz.

Мы тщательно рассматриваем каждое обращение и решаем проблемы граждан. Таким каналом обратной связи выступает "Call-центр Антикоррупционной службы 1424", - отметил в ходе брифинга первый заместитель руководителя ведомства Данияр Таумурат.

Операторы реагируют на сообщения о коррупции и давлении на бизнес, принимают жалобы, отклики, оказывают консультационную помощь. В прошлом году возросло количество звонков.

В Департамент поступило 80 звонков (28 за аналогичный период в 2018), что говорит о доверии граждан. Благодаря обращениям в Call-центр антикоррупционное ведомство выявляет 20-25% коррупционных преступлений. После судебных решений производятся выплаты по сообщениям о фактах коррупции. За такую информацию в прошлом году в Алматы поощрено 11 лиц на общую сумму порядка 2 миллионов тенге, - говорится в сообщении.

С 2020 года по коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба или стоимость представленных льгот или оказанных услуг превышает 1000 МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от суммы взятки или причиненного ущерба. Ранее максимальный размер поощрения составлял 100 МРП. Теперь же при сумме взятки или причиненного ущерба более 1000 МРП сумма поощрения составит до 10 млн тенге.

Всего в прошлом году зарегистрировано 154 преступлений. Из них по фактам взяточничества заведено 36 уголовных дел.

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