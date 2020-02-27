Сильный ветер опрокинул фуру на трассе
Припаркованная рядом фура также пострадала
Фото : lada.kz27 февраля 2020, 18:34
Сильный ветер опрокинул фуру на трассе, сообщает zakon.kz.
Читатель Lada.kz прислал видео, на котором запечатлел фуру, которая из-за сильного ветра буквально легла набок. Припаркованная рядом фура также пострадала - порывы ветра вырвали тент.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009364-c8cb50f0c1003be2be7a51793b804bd0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...