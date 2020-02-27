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Сильный ветер в Мангистау опрокинул фуру

Припаркованная рядом фура также пострадала

Фото : lada.kz27 февраля 2020, 18:34

Сильный ветер опрокинул фуру на трассе в Мангистау, сообщает zakon.kz.

Читатель Lada.kz прислал видео, на котором запечатлел фуру, которая из-за сильного ветра буквально легла набок. Припаркованная рядом фура также пострадала - порывы ветра вырвали тент.

По информации службы спасения, 27 февраля в Мангистауской области пыльные бури до 17-22 метров в секунду, а 28 февраля ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.


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