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В Антарктиде снег окрасился в красный цвет

Необычную окраску снегу придавали одноклеточные зеленые водоросли.

Фото : hi-news.ru27 февраля 2020, 18:52

Почему снег в Антарктиде окрасился в красный цвет объяснили ученые. Необычную окраску снегу придавали одноклеточные зеленые водоросли, сообщает zakon.kz.

По информации hi-news.ru, в холодной Антарктике на данный момент работает более 90 научных станций, обитатели которых проводят биологические, географические и метеорологические исследования. Одной из них является украинская станция "Академик Вернадский". Обнаружив красный снег на территории научной станции, ученые взяли его образцы и принялись изучать под микроскопом.

Как оказалось, необычную окраску снегу придавали одноклеточные зеленые водоросли, известные как снежные хламидомонады (Chlamydomonas nivalis).

По словам исследователей, эти микроскопические водоросли есть во всех холодных регионах нашей планеты, но в зимнее время года они пребывают в своеобразной спячке. Нетрудно догадаться, что водоросли начали активничать, потому что на данный момент в Антарктике господствует лето.

Исследователи объяснили, что когда солнце начинает нагревать снег, содержащиеся в нем микроскопические водоросли начинают использовать талую воду для роста и развития. Сами по себе они являются зелеными, однако со временем начинают окрашиваться в оранжевый или красный цвет, который защищает их от воздействия ультрафиолетового излучения солнца. Также по мере роста они начинают впитывать больше влаги, тем самым занимая собой все большую площадь.


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