Пьяный парень избил пенсионера в Алматинской области
Молодой человек не смог объяснить, зачем избил человека.
Фото : mhealth.ru27 февраля 2020, 19:01
В Алматинской области молодой человек избил пенсионера, сообщает zakon.kz.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Талдыкоргана, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что молодой человек, гуляя по улице, наткнулся на старика и посчитал нужным избить его, правда, с какими побуждениями он это сделал – доподлинно пока неизвестно. Задержанный в настоящее время дает признательные показания, – сообщили в пресс-службе ДП области.
Как сообщает сайт polisia.kz, назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой после досудебного расследования будут направлены в суд для принятия процессуального решения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 части 1 УК РК “Хулиганство”.
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