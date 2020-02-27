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Пьяный парень избил пенсионера в Алматинской области 

Молодой человек не смог объяснить, зачем избил человека.

Фото : mhealth.ru27 февраля 2020, 19:01

В Алматинской области молодой человек избил пенсионера, сообщает zakon.kz.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Талдыкоргана, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что молодой человек, гуляя по улице, наткнулся на старика и посчитал нужным избить его, правда, с какими побуждениями он это сделал – доподлинно пока неизвестно. Задержанный в настоящее время дает признательные показания, – сообщили в пресс-службе ДП области.

Как сообщает сайт polisia.kz, назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой после досудебного расследования будут направлены в суд для принятия процессуального решения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 части 1 УК РК “Хулиганство”.


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