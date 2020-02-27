Трое сотрудников управления по борьбе с наркобизнесом проведут 5 лет в колонии

Их признали виновными в превышение власти.

Актауских полицейских задержали в сентябре 2019 года. Они остановили автомобиль, в котором по их наводке якобы незаконно перевозились наркотики. Ничего запрещенного в машине не обнаружили, но они задержали водителя и потребовали с него 5 миллионов тенге. Иначе угрожали завести уголовное дело, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Согласно части 4 статьи 362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий) суд признал всех троих бывших сотрудников управления по борьбе с наркобизнесом виновными и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение). По статье 366 УК РК (Получение взятки) за недоказанностью вины всех трое были оправданы.



"Согласно статье 62 до вступления приговора в законную силу один день нахождения под стражей считается за 2 дня отбывания срока", - сообщила Гулмаржан Адилсултани, судья актауского городского суда.



С приговором подсудимые и их защита не согласны.





Приговором суда по получению взятки они были все трое оправданы в связи с тем, что не доказана была их вина. А по должностному преступлению им было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Мы с данным приговором не согласны, потому что, выступая в судебных прениях, мы просили оправдать по обеим статьям уголовного кодекса, поэтому будем данный приговор обжаловать, - говорит Марина Каплан, адвокат осужденных.

Осужденных лишены званий, а также возможности работать в государственных органах пожизненно.

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