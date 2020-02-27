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Аким Текели отдаст зарплату за информацию о контрафактной водке

К нему на прием приходят много людей с жалобами на дешевую алкогольную продукцию, которая в народе называется "ускаманка".

Фото : Невские Новости27 февраля 2020, 20:11

Аким города Текели Алматинской области Бахтияр Унербаев отдаст свою месячную зарплату за информацию о контрафактной алкогольной продукции, сообщает zakon.kz со ссылкой на сетевое агентство TINFO.

Он сам сообщил об этом во время брифинга на площадке Jetisý Media.

Ко мне на прием приходят очень много людей с жалобами на дешевую алкогольную продукцию, которая в народе называется "ускаманка". Это действительно проблема. Данная продукция не облагается налогом, наносит вред здоровью населения. В связи с этим я хочу попросить жителей, чтобы они напрямую обращались мне и сообщали о точках ее сбыта. Прошу мне звонить на телефон 87012154888. За достоверную информацию я готов отдать свою месячную заработную плату, - сказал аким Бахтияр Унербаев.


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