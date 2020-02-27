Наркокурьер с партией "синтетики" задержан в Алматы

Задержанный приобрел психоактивное вещество "скорость" для реализации в столице.

Один килограмм запрещенных психоактивных веществ изъяли алматинские полицейские у жителя Актобе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Три полиэтиленовых пакета с порошком фиолетового цвета были обнаружены при осмотре съемной квартиры в микрорайоне Аксай-4.

Экспертиза показала, что изъятое вещество - наркотик синтетического происхождения. Установлено, что постоялец приехал из Актобе для приобретения психоактивного вещества "скорость", которое он заказал через интернет. После получения партии наркотиков, он должен был доставить ее в Нур-Султан для реализации.

Как пояснил задержанный, для приобретения и транспортировки наркотиков в столицу, его нанял неизвестный через интернет. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению заказчика, а также каналов поступления и распространения в Казахстане синтетических наркотиков.

Начато досудебное расследование по статье 297 ч.3 Уголовного кодекса "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с использованием электронных коммуникационных систем".

В январе вступил в силу закон, разработанный во исполнение поручений Главы государства об усилении защиты прав личности. Законом в том числе установлена уголовная ответственность за сбыт и вовлечение в употребление наркотиков через информационно-коммуникационные ресурсы, а также за их рекламу и пропаганду. В данном случае, задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Благодаря оперативной работе сотрудников полиции, удалось пресечь распространение наркотиков, – пояснил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД Канат Нуранов.

Всего с начала текущего года сотрудниками полиции пресечен 51 сбыт синтетических наркотиков, из незаконного оборота изъято 20,5 килограмм новых психоактивных веществ.

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