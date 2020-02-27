Три года колонии за убийство собаки

Помимо колонии-поселения над живодером нависла компенсация в 15 тысяч рублей.

43-летнего жителя Новосибирска осудили на три года колонии за нанесение множественных ранений и удушение взятой в приюте собаки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Life.ru.

Кировский районный суд предъявил обвинение по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов".

Владельцы приюта потребовали возместить материальный ущерб в размере 15 тысяч рублей, а также моральный — в размере миллиона рублей. Суд удовлетворил требование лишь частично. Помимо колонии-поселения над живодером нависла компенсация в 15 тысяч рублей.

Израненную собаку по кличке Шанти в апреле 2019 года нашли в лифте жильцы одного из домов.

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