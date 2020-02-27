Не поняли переводчика - дело об убийстве косметолога в Алматы пересмотрят

Таксист признает вину частично, а его сожительница – отрицает полностью.

Дело об убийстве косметолога в Алматы получило неожиданное продолжение. Признанным виновными в убийстве таксисту и его сожительнице отменили приговор, так как процесс шел не на государственном языке, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

40-летняя Батура Мамедова пропала в мае 2019 года. Обвиняемые занимались частным извозом. Женщина поймала такси, чтобы добраться с работы до дома. По версии следствия по пути Кобланов якобы остановил авто, пересел на заднее сиденье к женщине и нанес удары ножом. Полицейские нашли тело женщины через три недели на пустыре.

Теперь Жангельды Кубланов и Айдана Беренова снова в суде. После первого процесса они получили 33 года колонии на двоих. Теперь их адвокаты заявляют, что надеются на меньшие сроки.

Первый суд шел на русском языке, потому что пострадавшие не знают государственного языка. А подсудимые не знают русского, поэтому им предоставили переводчика. Но после приговора они заявили, что не поняли его, и подали апелляцию. Поэтому дело рассматривают еще раз в ином составе, - объяснил судья Мухидин Тохтахунов.

Таксист признает вину частично, а его сожительница – отрицает полностью.

Сегодня допросили бывшего мужа и дочь погибшей. Родственники уверены, что подсудимые виновны в убийстве. И намерены просить для них пожизненного заключения.

Вынесли приговор, потом нам, получается, пришла повестка, что подали апелляцию, ездила два раза в Талдыкорган. Теперь, после окончания этого суда, мы обязательно подадим апелляцию. Будем писать в Верховный суд. Мы будем просить еще большей меры. Мы будем пожизненное им просить. Честно, сердца не хватает вот это заново слушать, - говорит родственница Б. Мамедовой Рагиля Рустамова.

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