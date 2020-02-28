"Сарыарка" в овертайме обыграла "СКА-Неву"

3:2 — победа казахстанского клуба.

В третьем матче серии плей-офф чемпионата ВХЛ, карагандинская "Сарыарка" на своем льду обыграла питерскую "СКА-Неву", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцев устраивала только победа, так как по итогам двух поединков россияне вели в счете - 2:0.

Но первый период остался за гостями, в их составе отметился Альберт Конозов. Во втором хозяева сумели не только выровнять положение, но и выйти вперед, в их составе отметились Эдгарс Кулда и Константин Соколов. Все было должно решиться в третьей, а там Георгий Солянников уравнял шансы на успех и перевел действо в овертайм, а там Кулда решил исход. 3:2 — победа казахстанского клуба.



Четвертая игра серии между "Сарыаркой" и "СКА-Невой" пройдет 28 февраля в Караганде.

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