Жители СКО жалуются на нехватку медицинских масок

За последнюю неделю в СКО зарегистрировано 2650 случаев ОРВИ и гриппа.

В Петропавловске дефицит медицинских масок. Жителей возмущает то, что они исчезли из аптек в самый разгар сезона ОРВИ и гриппа, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Специалисты винят поставщиков и жадность покупателей.

Поставки ведутся. Если где-то есть определенные задержки, то это связано с производителями или с оперативностью производителей и с общесоциальной такой напряженностью в республике и в мире. Но и погодные условия, конечно, играют свою роль, что были единичные задержки. Предлагаем населению изготавливать марлевые повязки самостоятельно, - объясняет исполнительный директор ассоциации фармацевтических организаций СКО Тамара Анохина.

Горожане не торопятся переходить на самодельные марлевые повязки и продолжают осаждать аптеки.

По словам эпидемиологов отмечают, заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила пороговый уровень на 1/5. За последнюю неделю зарегистрировано 2650 случаев инфекции.

В областном управлении здравоохранения отмечают, с медицинскими масками в лечебных учреждениях все в порядке. В запасе 72 тысячи, закупают еще 109 тысяч изделий. Хватит и врачам, и пациентам. А дефицит в аптеках – это, по мнению медиков, уже рыночные игры продавцов и покупателей.

Население, некоторые предприимчивые достаточно люди, даже звонками сюда в управление просили очень помочь дать им в руки 5 миллионов масок. Ничуть не больше, ничуть не меньше. Если вы обратитесь в OLX, там объявлений про эти маски – конца и края нету, - говорит замруководителя управления здравоохранения СКО Нурлан Айманов.

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