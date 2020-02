Турецкие военные уничтожили военный конвой сирийской армии в Идлибе

Турецкие военнослужащие уничтожили конвой правительственных войск Сирии на востоке провинции Идлиб, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила газета Daily Sabah в Twitter.

LATEST — Turkey destroys a military convoy belonging to the Russia-backed Syrian regime on eastern Idlib's M5 highway, local sources say