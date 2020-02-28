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Турецкие военные уничтожили военный конвой сирийской армии в Идлибе

Атаке подверглись военнослужащие, перемещавшиеся по международной автостраде М-5.

Фото : Umit Bektas28 февраля 2020, 06:57

Турецкие военнослужащие уничтожили конвой правительственных войск Сирии на востоке провинции Идлиб, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила газета Daily Sabah в Twitter.

По ее информации, обстрелу подверглись военнослужащие сирийской армии, перемещавшиеся по международной автостраде М-5 (север - юг).

Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 29 солдат погибли.

Пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что после этого инцидента Анкара приняла решение считать вражескими целями сирийские войска.


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