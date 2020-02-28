В Китае будут платить 1400 долларов тем, кто сообщит о симптомах коронавируса

Программа будет действовать с 27 февраля по 2 марта.

Администрация города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй, находящейся в центре вспышки коронавируса, обещает платить жителям до 10 тысяч юаней (около 1 426 долларов) при добровольном обращении в медицинское учреждение с симптомами заболевания и дальнейшем подтверждении диагноза, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Чтобы способствовать реализации мер по сведению к нулю случаев заражения новым типом коронавируса в городе Цяньцзян, одержать решительную победу в народной войне по профилактике и контролю над эпидемией, штаб города по профилактике и сдерживанию эпидемии решил реализовать программу так называемой самостоятельной проверки, - говорится в сообщении, которое опубликовала газета "Чжунго жибао".

Уточняется, что программа будет действовать с 27 февраля по 2 марта.

Вознаграждение в 1 тысячу юаней (около 54 тыс тенге) могут получить жители города, добровольно обратившиеся в медучреждения с повышенной температурой, у которых с первого раза не удастся четко определить наличие других симптомов коронавируса.

Две тысячи юаней (около 108 тыс тенге) получат те, кто обратится с симптомами коронавируса в медучреждения и попадет в список пациентов с подозрением на заражение.

Награда в 10 тысяч юаней (около 542 тыс тенге) полагается тем, кто добровольно обратится за помощью, и по результатам исследований у него подтвердится заражение коронавирусом.

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