Март в "Астана Опера" пройдет под музыку Бетховена

Коценрты пройдут 10, 12 и 26 марта.

Яркие музыкальные проекты, посвященные 250-летию великого композитора Людвига ван Бетховена, будут предложены вниманию слушателей в Камерном зале "Астана Опера" в марте, передает zakon.kz.

10 марта в 19.00 пройдет музыкальный вечер "Приношение Бетховену" из цикла "Казахквартет приглашает". В рамках серии концертов артисты Государственного струнного квартета им. Г. Жубановой намерены исполнить все 16 квартетов немецкого классика. В программу вошли: Струнный квартет № 3 ре мажор, op. 18, Струнный квартет № 8 ми минор, op. 59, №2, Струнный квартет №14 до-диез минор, op. 131 Л. ван Бетховена. Музыканты Айдар Токталиев (1-я скрипка), Алексей Лебедев (2-я скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт) и художественный руководитель коллектива Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель) продемонстрируют блестящее владение квартетной фактурой.

12 марта в 19:00 концерт "К далекой возлюбленной" из цикла "О музыке и ее творцах" будет исполнена вокальная и инструментальная музыка прославленного композитора. На сцене Камерного зала выступят: солистка "Астана Опера" Мадина Исламова (сопрано), ведущий солист театра Заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин (тенор), Гульнара Тлеугабылова (альт), Данияр Есимханов (фортепиано). Партия фортепиано – Раушан Бескембирова. Прозвучат такие произведения, как: вокальный цикл "К далекой возлюбленной", Тhe Sweetest Lad Was Jamie из цикла "25 Шотландских народных песен", ария Марселины из оперы "Фиделио", Романс фа мажор в переложении для альта и фортепиано, 32 вариации для фортепиано до минор, 11 новых багателей для фортепиано Л. ван Бетховена.

26 марта в 19:00 солист и концертмейстер оркестра "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов открывает цикл концертов, посвященных юбилею выдающегося композитора. Известный скрипач исполнит все 10 сонат для скрипки и фортепиано, созданных немецким музыкальным гением. На музыкальном вечере "Монологи о любви" вместе с Багдатом Абильхановым выступит казахстанская пианистка лауреат международных конкурсов Салтанат Абильханова.

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