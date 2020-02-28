Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал.

Александр Панайотов прокомментировал новость об участии на "Евровидении - 2020", сообщает zakon.kz.

Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Instagram был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично. Всем спасибо, - написал он на своей странице.

27 февраля стало известно, что Панайотов представит Россию на "Евровидении - 2020". При этом вчера не озвучили точно, с какой композицией. Как сообщали СМИ, что непосредственное участие в выборе композиции принимал продюсер артиста - Григорий Лепс. Рассматривалось несколько вариантов, из которых выбрали достойный. Впервые данные о том, что от России поедет Панайотов, озвучил Игорь Крутой. Он заявил, что решение принято на 90%. Следом появился список с несколькими кандидатами, которых якобы рассматривает Первый канал. Там была и Бузова, и Зиверт, и даже казахстанский исполнитель Димаш. Но большинство этих артистов и не подозревали о своем наличии в этом списке.

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