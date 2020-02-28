АО "КазТрансОйл" и профсоюзы подписали коллективный договор

Ключевое отличие нынешнего договора – новая система оплаты труда.

27 февраля генеральный директор АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов и представители 5 локальных профсоюзов, представляющие интересы всех работников компании, подписали Коллективный договор на предстоящие три года, передает zakon.kz.

В ходе подписания участники подтвердили юридическое значение и правовой характер Коллективного договора, обязались выполнять его в течение всего срока действия.

Коллективный договор – это фундамент социальной политики компании. Прежний Коллективный договор, подписанный в декабре 2016 года, завершил свое действие. Новая редакция договора была улучшена по сравнению с предыдущим. Этому способствовали предложения трудовых коллективов производственных подразделений компании, - отметил генеральный директор АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов.

АО "КазТрансОйл" работает в 11 регионах Казахстана. Работники компании – основной стратегический капитал, обеспечивающий высокие конкурентные позиции. Поэтому постоянное совершенствование условий труда, системы вознаграждения и мотивации, а также развитие обучения и повышение уровня социальной поддержки работников являются ключевыми приоритетами кадровой политики компании.

Ключевое отличие нынешнего Коллективного договора – новая система оплаты труда. В рамках этой системы с 1 марта 2020 года предусматривается:

· рост заработной платы рабочих основного производства;

· сокращение имеющихся диспропорций в оплате труда работников производственных подразделений АО "КазТрансОйл";

· разделение рабочих профессий на основное производство, транспортную сферу и обслуживающий персонал;

· внедрение единой системы премирования для производственного персонала компании аналогичной с АО НК "КазМунайГаз".

Коллективный договор обеспечивает гарантии социальной защиты работников АО "КазТрансОйл" на уровне не ниже установленного трудовым законодательством Республики Казахстан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!