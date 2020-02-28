3 марта - день вебинаров на ПРАВМЕДИА

Вопросы принимаются до 2 марта.

Уважаемые дамы и господа!

3 марта на ПРАВМЕДИА пройдет день вебинаров. Присоединяйтесь!

1. Тема: "Правовые аспекты защиты прав потребителей"

В программе:

● правовой статус потребителя (кто является потребителем, права и обязанности);

● проблемные вопросы, в сфере защиты прав потребителей;

● способы защиты прав потребителей:

- претензионный порядок разрешения споров (как правильно оформить и подать претензию);

- медиативный порядок (что такое медиация, принципы и процедуры медиации, медиативные техники, кто может быть медиатором и медиативное соглашение;

- судебный порядок (особенности рассмотрения дел по защите прав потребителей в суде).

● Общества по защите прав потребителей.

Начало в 11:00 (время г. Нур-Султан)

Ведущая: Светлана Романовская, руководитель Объединения Юридических Лиц "Ассоциация "Лига Потребителей Казахстана" и РОО "Национальная Палата Медиаторов"

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.

Задайте вопрос по теме и получите ответ в прямом эфире.

2. Тема: "Вебинар в режиме Вопросы-Ответы по государственным закупкам"

В программе:

● Кратко об основных изменениях в сфере государственных закупок с 1 февраля 2020 года;

● Ответы на вопросы участников.

Начало в 15:00 (время г.Нур-Султан)

Ведущая: Наталья Худайбергенова, эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.

Задайте вопрос по теме и получите ответ в прямом эфире.

ВНИМАНИЕ! Вопросы принимаются до 2 марта.

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