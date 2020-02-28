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3 марта - день вебинаров на ПРАВМЕДИА

Вопросы принимаются до 2 марта.

Фото : pixabay28 февраля 2020, 11:24

Уважаемые дамы и господа!

3 марта на ПРАВМЕДИА пройдет день вебинаров. Присоединяйтесь!

1. Тема: "Правовые аспекты защиты прав потребителей"
В программе:
● правовой статус потребителя (кто является потребителем, права и обязанности);
● проблемные вопросы, в сфере защиты прав потребителей;
● способы защиты прав потребителей:
- претензионный порядок разрешения споров (как правильно оформить и подать претензию);
- медиативный порядок (что такое медиация, принципы и процедуры медиации, медиативные техники, кто может быть медиатором и медиативное соглашение;
- судебный порядок (особенности рассмотрения дел по защите прав потребителей в суде).
● Общества по защите прав потребителей.

Начало в 11:00 (время г. Нур-Султан)

Ведущая: Светлана Романовская, руководитель Объединения Юридических Лиц "Ассоциация "Лига Потребителей Казахстана" и РОО "Национальная Палата Медиаторов"
Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.
Задайте вопрос по теме и получите ответ в прямом эфире.

2. Тема: "Вебинар в режиме Вопросы-Ответы по государственным закупкам"
В программе:
● Кратко об основных изменениях в сфере государственных закупок с 1 февраля 2020 года;
● Ответы на вопросы участников.

Начало в 15:00 (время г.Нур-Султан)

Ведущая: Наталья Худайбергенова, эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер
Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.
Задайте вопрос по теме и получите ответ в прямом эфире.

ВНИМАНИЕ! Вопросы принимаются до 2 марта.


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