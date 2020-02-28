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Лже-антикоррупционщик занимался вымогательством в Павлодарской области

Мужчина под предлогом прекращения уголовного дела требовал передать ему 300 000 тенге.

Фото : zakon.kz28 февраля 2020, 12:22

Представлявшийся сотрудником антикоррупционной службы мужчина вымогал большие суммы денег в Павлодарской области, сообщил на брифинге следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.

Департаментом по противодействию коррупции по Павлодарской области задержан житель Экибастуза, который представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, вымогал у гражданина немалые суммы денег, - сообщил Баржаксынов.

По его словам, мужчина действовал по оригинальной схеме. Войдя в доверительные отношение к гражданину, он сообщил ему о том, что в отношении него правоохранительными органами якобы зарегистрировано уголовное дело либо проводится проверка, но выразил готовность содействовать в прекращении уголовного преследования.

Под предлогом прекращения уголовного дела он требовал передать ему 300 000 тенге для передачи их сотрудникам Антикоррупционной службы и других правоохранительных органов, чем нанес ущерб государству в виде подрыва доверия к институтам власти. Мы обращаемся к жителям региона, если кто-то пострадал от действий мошенника немедленно информировать нас по телефонам:
8 (7182) 37-85-86 и 37-85-87, - подчеркнул следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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