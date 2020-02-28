Назначен прокурор Акмолинской области
Им стал Айдос Майлыбаев.
Фото : Zakon.kz28 февраля 2020, 12:24
Приказом Генерального прокурора на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Серикханович Майлыбаев, сообщает zakon.kz.
Айдос Майлыбаев родился в 1977 году в Алматы. Имеет высшее юридическое образование.
Работал прокурором двух районов в Алматинской области.
Занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а также первого заместителя прокурора Актюбинской области.
До настоящего назначения работал в должности начальника Департамента Генеральной прокуратуры.
За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка Указом Главы государства награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" (2014г.).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009454-5e2067f649c7d5d0286a885374c8a7ad
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...