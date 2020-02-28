12 человек спасли военные из снежного плена в Актюбинской области

Внедорожник и вахтовый КамАЗ съехали с трассы в кювет и более пяти часов ждали спасателей.

Военнослужащие Актюбинского гарнизона совместно с сотрудниками военной автомобильной полиции и Департаментом по чрезвычайным ситуациям вызволили из снежного плена 12 человек, среди которых, женщина и ребенок, сообщает zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к начальнику Актюбинского гарнизона полковнику Руслану Утепову с просьбой оказать помощь в вызволении из снежных заносов автомобилей, застрявших на трассе Алга-Карабулак. Для проведения спасательной операции были выделены личный состав и специальная техника.

На семнадцатом километре трассы Алга-Карабулак были обнаружены внедорожник и вахтовый КамАЗ, съехавшие с трассы в кювет. В них находились 12 человек, следовавших из аула Амангельды в город Алга, не смотря на штормовое предупреждение.

К моменту прибытия группы спасения, вахтовики провели на трассе более 5 часов. Попытки выбраться из снежного заноса самостоятельно не увенчались успехом. С применением многоцелевого тягача МТЛБ вахтовый КамАЗ и внедорожник были вытащены на трассу.

- Мы убедились, что автомобили могут ехать своим ходом, среди пассажиров нет пострадавших и поехали дальше, так как, по словам водителей автомобилей, в семи километрах от места происшествия застрял еще один автомобиль со стариками и детьми, но они к счастью выбрались из кювета самостоятельно, - рассказывает заместитель командира первого мотострелкового батальона по материально-техническому обеспечению майор Канатбек Шаймерденов.

Военнослужащим, майору Канатбеку Шаймерденову, рядовому по контракту Асету Тулебаеву и старшему сержанту Болату Бегежанову, принимавшим участие в спасательной операции, объявлена благодарность от имени акима и начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Алгинского района.

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