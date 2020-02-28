Появились фотографии задержания вымогателей в Туркестанской области
Подчиненные вымогали 1 млн тенге у начальника.
Фото : ДП Жамбылской области28 февраля 2020, 12:59
В Туркестанской области подчиненные вымогали 1 млн тенге у начальника. Их задержали, сообщает zakon.kz.
В полицию с заявлением о факте вымогательстве обратился житель Туркестана, работающий в одном из местных депо. Потерпевший сообщил, что трое его подчиненных путем шантажа о разглашении в СМИ о неправомерных фактах в его служебной деятельности вымогают у него миллион тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК "вымогательство", - говорится в сообщении ДП области.
В ходе проведения специальной операции сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УКП ДП Туркестанской области совместно со спецподразделением СОБР при передаче денег в сумме 400 тысяч тенге задержали трёх подозреваемых. Ими оказались жители Туркестана, у которых изъяты вещественные доказательства.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "вымогательство".
Подозреваемые арестованы. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.
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