Главный ветеринар ЗКО украла из бюджета полмиллиона тенге

Она осуждена к 3 годам 6 месяцем.

Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области ранее окончено уголовное дело в отношении ведущего специалиста ГУ "Отдел ветеринарии Жанибекского района ЗКО" Карекеновой, передает zakon.kz.

По информации ведомства, она подозревалась в хищении бюджетных средств в общей сумме 468 151 тенге, путем необоснованного начисления на свой карт-счет заработной платы, пособий по оздоровлению, материальной помощи и командировочных расходов.

21 февраля 2020 года приговором суда Жанибекского района ЗКО Карекенова признана виновной по ст.189 ч.3 п.2 УК РК и осуждена к 3 годам 6 месяцем ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности в государственных органах.

Приговор в законную силу не вступил.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!