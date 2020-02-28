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Главный ветеринар ЗКО украла из бюджета полмиллиона тенге

Она осуждена к 3 годам 6 месяцем.

Фото : voka.me28 февраля 2020, 13:06

Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области ранее окончено уголовное дело в отношении ведущего специалиста ГУ "Отдел ветеринарии Жанибекского района ЗКО" Карекеновой, передает zakon.kz.

По информации ведомства, она подозревалась в хищении бюджетных средств в общей сумме 468 151 тенге, путем необоснованного начисления на свой карт-счет заработной платы, пособий по оздоровлению, материальной помощи и командировочных расходов.

21 февраля 2020 года приговором суда Жанибекского района ЗКО Карекенова признана виновной по ст.189 ч.3 п.2 УК РК и осуждена к 3 годам 6 месяцем ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности в государственных органах.

Приговор в законную силу не вступил.


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