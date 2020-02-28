Экс-полицейский заплатит 375 тысяч за взятку
Он подозревался в незаконном получении денег от местного жителя.
Фото : inbusiness.kz28 февраля 2020, 13:12
Экс-полицейский оштрафован за взятку в 50 тыс. тенге в Кокшетау, сообщил на брифинге следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.
Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении сотрудника отдела криминальной полиции Управления полиции города Кокшетау Аубакирова по факту мошенничества, — сообщил следователь.
По его словам, Аубакиров подозревался в получении незаконного денежного вознаграждения от жителя города Кокшетау в сумме 50 тыс. тенге за непривлечение последнего к уголовной ответственности.
19 февраля 2020 года решением Кокшетауского городского суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 375 тыс. тенге, с лишением специального звания "капитан полиции" и пожизненным лишением права занимать должности на правоохранительной и государственной службе, — отметил Баржаксынов.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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