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К двум годам лишения свободы приговорена школьный бухгалтер из ВКО

Она похитила 3,5 миллиона тенге бюджетных средств.

Фото : Zakon.kz28 февраля 2020, 13:12

К двум годам лишения свободы приговорил суд главного бухгалтера средней школы ВКО за систематические хищения бюджетных денег, сообщает zakon.kz.

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено уголовное дело в отношении главного бухгалтера КГУ "Средняя общеобразовательная школа 49" города Семей ВКО Жунусовой.

Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК, она подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 3,5 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет в период 2018 – 2019 годов.

24 февраля 2020 года приговором суда № 2 города Семей Жунусова осуждена с назначением наказания два года лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, в государственных организациях, и субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества, – сообщили в ведомстве.


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