Полицейского поймали с центнером осетровых, стоимостью 30 млн тенге
В настоящее время сотрудник полиции дал признательные показания.
Фото : arnapress.kz28 февраля 2020, 13:13
Сотрудник полиции подозревается в незаконной перевозке осетровых в Мангистауской области, сообщил на брифинге следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.
Антикоррупционной службой Мангистауской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями изобличен сотрудник Департамента полиции Мангистауской области, — сообщил Баржаксынов.
По версии следствия полицейский использовал свое служебное положение и занимался незаконной перевозкой, а также сбытом находящихся под угрозой исчезновения рыб осетровых пород общим весом 111 кг стоимостью около 30-ти миллионов тенге.
На брифинге отметили, что в настоящее время сотрудник полиции дал признательные показания.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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