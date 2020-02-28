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Полицейского поймали с центнером осетровых, стоимостью 30 млн тенге

В настоящее время сотрудник полиции дал признательные показания.

Фото : arnapress.kz28 февраля 2020, 13:13

Сотрудник полиции подозревается в незаконной перевозке осетровых в Мангистауской области, сообщил на брифинге следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой Мангистауской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями изобличен сотрудник Департамента полиции Мангистауской области, — сообщил Баржаксынов.

По версии следствия полицейский использовал свое служебное положение и занимался незаконной перевозкой, а также сбытом находящихся под угрозой исчезновения рыб осетровых пород общим весом 111 кг стоимостью около 30-ти миллионов тенге.

На брифинге отметили, что в настоящее время сотрудник полиции дал признательные показания.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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