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Главбухгалтер центра развития языков перечислила на свой счет 1,2 млн тенге 

Ее осудили на 3,5 года.

Фото : Zakon.kz28 февраля 2020, 13:14

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено уголовное дело в отношении главного бухгалтера КГУ "Центр развития языков Глубоковского района ВКО" Кожабаевой, сообщает zakon.kz.

По информации ведомства, она подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 1,2 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет.

20 февраля 2020 года приговором суда № 2 Глубоковского района Кожабаева осуждена с назначением наказания 3,5 года ограничения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, в государственных организациях, и субъектах квазигосударственного сектора.


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