Наиб-муфтий РК прокомментировал приостановление въезда паломников в Мекку

На сегодняшний день запрет на совершение умры установлен для всех стран.

Как мы уже сообщали, из-за коронавируса Саудовская Аравия приостановила въезд паломников, желающих совершить умру (малый хадж) и посетить Мечеть Пророка в Медине. Эта мера коснулась и нашу страну. По просьбе zakon.kz ситуацию комментирует секретарь Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана, наиб-муфтий Ершат Онгаров.

- Действительно, как сообщалось в Twitter Министерства иностранных дел Королевства Саудовская Аравия, въезд в КСА с целью умры и посещения Мечети Пророка приостановлен, - говорит Ершат Онгаров. - Эта мера коснулась и Казахстана, хотя случаев коронавируса в нашей стране на сегодняшний день не обнаружено. Как нам пояснили, это, во-первых, временная мера, принятая для предотвращения эпидемии коронавируса. Во-вторых, запрет на въезд с целью умры установлен не только для тех стран, где были обнаружены случаи заражения коронавирусом, но и для тех стран, где такие случаи не были обнаружены, коим, как я уже отметил, является и Казахстан.

Как известно, распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы, об этом заявил и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По информации ДУМК, в связи с этим Королевство Саудовская Аравия внесло некоторые изменения в организацию сезона умры.

- Есть два вида визы в Саудовскую Аравию, - подчеркнул Ершат Онгаров. - Первая предназначена специально для совершения умры, то есть для паломников. И вот такую визу КСА отменило сейчас для всех стран. Данный запрет распространяется именно на паломников, поскольку это специальная виза для умры. Но, повторяю, это временная мера. Вторая виза – это электронная туристическая виза, предназначенная для туристов. Такая виза в этом году была выдана 49 развитым странам, в том числе Казахстану. И вот из этих 49 стран на сегодняшний день установлен запрет на въезд туристам 22 стран, в списке которых оказался и Казахстан. Это Китай, Иран, Италия, Корея, Япония, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Пакистан, Афганистан, Ирак, Филиппины, Сингапур, Индия, Ливан, Сирия, Йемен, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Сомали, Вьетнам. Электронная туристическая виза выдается на один год с возможностью многократного въезда в Мекку и Медину, а также для путешествия по Саудовской Аравии. По нашему предположению, Казахстан в этот список попал, возможно, из-за территориальной близости к Китаю.

ДУМК особо отмечает, что ответственные органы Республики Казахстан и Королевства Саудовская Аравия ведут большую работу по укреплению тесных дружественных отношений между двумя странами.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц. Сейчас эпидемия стремительно распространяется по всей Европе. Первые случаи заболевания зафиксированы в Австрии, Дании, Эстонии, Хорватии, Швейцарии, Греции, в материковой части Испании и Румынии. Накануне Германия объявила о начале эпидемии коронавируса в стране.

Торгын Нурсеитова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!