Главу СЭС в Таразе подозревают в ряде преступлений

Отчеты признаны судом недействительными.

Антикоррупционной службой Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя Таразского городского Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, подозреваемого в мошенничестве, который через аффилированную компанию выдал в период с апреля по июль 2019 года 85-ти хозяйствующим субъектам фиктивные аудиторские отчеты о соответствии их объектов санитарно-эпидемиологическим правилам (отчеты признаны судом недействительными), сообщает zakon.kz.

По информации ведомства, ущерб, нанесенный данным лицом, составляет свыше 7 млн тенге.

Ранее сообщалось, что указанное лицо подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге от представителя частной компании за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения, а также в превышении должностных полномочий путем незаконной организации проверки в отношении индивидуального предпринимателя, повлекшее незаконное привлечение к административной ответственности (решения по административным производствам отменены по протесту прокуратуры Тараза).

Кроме того, указанное должностное лицо подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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