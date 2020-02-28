Двух алматинских офицеров полиции поймали на взятках

Они подозреваются в получении взятки в 500 000 тенге.

И.о начальника следственного отдела УП Медеуского района Алматы и его подчиненный подозреваются в коррупции, сообщает zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Алматы в ходе совместных мероприятий с Управлением собственной безопасности Департамента полиции города по подозрению в коррупции изобличены исполняющий обязанности начальника следственного отдела Управления полиции Медеуского района и подчиненный ему следователь, – сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

В ведомстве дополнили, что они подозреваются в том, что, будучи должностными лицами, получили взятку в сумме 500 000 тенге за прекращение уголовного преследования в отношении подозреваемого по уголовному делу о краже, находящегося в их производстве.

Подозреваемые полностью признали вину в содеянном.

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