Двух алматинских офицеров полиции поймали на взятках
Они подозреваются в получении взятки в 500 000 тенге.
Фото : kz-news.info28 февраля 2020, 13:28
И.о начальника следственного отдела УП Медеуского района Алматы и его подчиненный подозреваются в коррупции, сообщает zakon.kz.
Антикоррупционной службой города Алматы в ходе совместных мероприятий с Управлением собственной безопасности Департамента полиции города по подозрению в коррупции изобличены исполняющий обязанности начальника следственного отдела Управления полиции Медеуского района и подчиненный ему следователь, – сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.
В ведомстве дополнили, что они подозреваются в том, что, будучи должностными лицами, получили взятку в сумме 500 000 тенге за прекращение уголовного преследования в отношении подозреваемого по уголовному делу о краже, находящегося в их производстве.
Подозреваемые полностью признали вину в содеянном.
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