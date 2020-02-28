Ведущего специалиста адмсуда Алматы подозревают в коррупции

Подозреваемый полностью признал вину в содеянном.

Ведущего специалиста суда Алматы подозревают в коррупции, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Алматы в ходе совместных мероприятий с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда Республики Казахстан по подозрению в коррупции изобличен ведущий специалист Специализированного межрайонного административного суда города, - сказано в сообщении Антикоррупционной службы.

Его подозревают в том, что путем обмана и злоупотребления доверием он завладел денежными средствами в сумме 100 000 тенге под предлогом вынесения судебного решения о неприменении административного ареста по административному делу.

Подозреваемый полностью признал вину в содеянном.

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