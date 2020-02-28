"Казахтелеком" нарастил местное содержание в закупках на 19%

В 2019 году "Казахтелеком" заключил с казахстанскими производителями контракты на сумму 27,4 млрд тенге.

Доля местного содержания в закупках АО "Казахтелеком" в прошлом году превысила половину объема приобретаемых им товаров и материалов. В текущем году крупнейший телекоммуникационный оператор страны намерен нарастить эту долю за счет заключения долгосрочных контрактов с рядом новых казахстанских контрагентов, передает zakon.kz.

Доля местного содержания в закупках "Казахтелеком" еще в 2018 году составляла всего 35,27% или 17 млрд тенге, прошлый год стал по-настоящему прорывным с точки зрения наращивания поддержки казахстанского производства. "Казахтелеком" в 2019-м увеличил местное содержание в своих закупках сразу на 19% и теперь доля закупаемых у казахстанского производителя материалов, товаров, работ и услуг составляет 54,08%.

В прошлом году "Казахтелеком" заключил с казахстанскими производителями контракты на сумму 27,4 млрд тенге. В нынешнем году компания намерена продолжить наращивание объемов закупок у казахстанских контрагентов. В компании отметили, что "Казахтелеком" придает большое значение импортозамещению и сотрудничеству с отечественными компаниями, причем старается выстраивать долгосрочное сотрудничество.

В прошлом году в рамках программы "Самрук-Казына" по импортозамещению, в компании был создан локальный проектный офис по работе с казахстанскими предприятиями, который работает над увеличением доли местного содержания всей группы компаний "Казахтелеком", в том числе мобильных операторов "Кселл" и "Мобайл Телеком-сервис", - прокомментировали в компании.

Положительная динамика в закупках у отечественных производителей была обеспечена во многом благодаря реализации "Казахтелеком" социально-значимого проекта по строительству волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах. Для строительства новых сетей телекоммуникаций компания ежегодно использует около 17 тысяч километров оптического кабеля, при этом вся кабельно-проводниковая продукция стопроцентно закупается у казахстанских товаропроизводителей – теперь же, после реализации проекта ВОЛС, потребность в ней у компании возрастет. Соответственно, увеличится и объем размещаемого на внутреннем рынке заказа.

Кроме того, у компании существует потребность в услугах по техническому обслуживанию и ремонту коммутационного оборудования, что в свою очередь приводит к созданию отечественных компаний на телекоммуникационном рынке, которым отдается предпочтение при заключении договоров. В части покупки коммутационного и цифрового оборудования основной акцент делается на казахстанских производителях, которые выпускают продукцию, не уступающую зарубежным аналогам.

В числе постоянных партнеров АО "Казахтелеком", с которыми заключены долгосрочные договора о сотрудничестве, казахстанские компании малого, среднего и крупного бизнеса -АО "Alageum Electric", АО "Логиком", ТОО "Kazcentrelectroprovod", АО "Кентауский трансформаторный завод", АО "Казэнергокабель", ТОО "Global Print Company", ТОО "Кайнар-АКБ", ТОО "ЭлтексАлатау". В текущем году после проведения опытно-промышленных испытаний продукции ожидается заключение новых контрактов с отечественными товаропроизводителями: в данный момент прорабатывается вопрос о заключении соглашения на будущую поставку товаров с казахстанскими компаниями "ЭлтексАлатау", "NGVision".

Стоит отметить также, что "Казахтелеком" продолжает тесное сотрудничество с общественными объединениями инвалидов: в прошлом году компания закупила у организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями, товаров на сумму около 400 млн тенге. Таким образом, крупнейший оператор связи сочетает развитие местного рынка с решением важных для государства задач по занятости социально-уязвимых слоев населения.

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