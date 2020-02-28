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В Аксу намеренно взорвали банкомат. Банк обратился в полицию

Банк уже обратился в полицию.

Фото : zakon.kz28 февраля 2020, 14:57

Банкомат "Евразийского банка" был взорван с целью хищения денег, передает zakon.kz.

Инцидент произошел накануне, 27 февраля, сообщили в пресс-службе банка.

Охранник ТОО "Кузет и К" около 22 часов ночи заметил, что в отделение зашел парень и "стал совершать подозрительные действия" с банкоматом. Охранник сразу вызвал службу быстрого реагирования. В этот момент неизвестный мужчина отошел от банкомата, а затем произошел мощный взрыв.

На месте происшествия пострадавших нет. Кроме того, банкомат, который был взорван с целью хищения, не работал еще с 21 февраля из-за технической профилактики и в тот же день сотрудники банка изъяли из него все деньги. На самом банкомате висело объявление о его состоянии. Отделение закрыто до 1 марта. Все остальные отделения работают в прежнем режиме.

Банк уже обратился в полицию и предпринял необходимые меры по поиску молодого человека.


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