В Атырауской области в ДТП погибли 5 человек

Начато досудебное расследование.

В Атырауской области столкнулись две машины. В результате ДТП погибли 5 человек, передает zakon.kz.

В Polisia.kz сообщили, что утром, 28 февраля, на трассе "Кульсары-Тенгиз" столкнулись два автомобиля. В машине "Chevrolet Aveo" с российским учетом находились четыре гражданина Казахстана. Все погибли на месте аварии. В салоне второго автомобиля "Лада 2131" ехали жители Западно-Казахстанской области. Водитель от полученных травм погиб, пассажир был доставлен в больницу.

Начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, будут назначены судебные экспертизы.

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