На торгах евро подорожал сразу на 4,22 тенге

Доллар также вырос на 1,35 тенге. Средневзвешенный курс доллара составил 381,10 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 381,10 тенге (+1,35).

Средневзвешенный курс евро составил 419,30 тенге (+4,22), объем торгов 50 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6976 тенге (-0,0889), объем торгов 52,9 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 381-383,2 тенге, евро – 420-423 тенге, рос.рубля – 5,67-576 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!