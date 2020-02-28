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На торгах евро подорожал сразу на 4,22 тенге

Доллар также вырос на 1,35 тенге. Средневзвешенный курс доллара составил 381,10 тенге.

Фото : adi19.ru/28 февраля 2020, 16:05

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 381,10 тенге (+1,35).

Средневзвешенный курс евро составил 419,30 тенге (+4,22), объем торгов 50 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6976 тенге (-0,0889), объем торгов 52,9 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 381-383,2 тенге, евро – 420-423 тенге, рос.рубля – 5,67-576 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.


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