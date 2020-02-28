Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ВКО за провоз оружия задержали лейтенанта военной полиции

Начато досудебное расследование.

Фото : Сакен Дилдахмет28 февраля 2020, 16:07

В Восточном Казахстане испекторы "Охотзоопром" задержали лейтенанта военной полиции, который перевозил в багажнике 4 ружья, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 22 февраля в Урджарском районе во время проведения рейда. Лейтенант военной полиции незаконно перевозил в багажнике автомобиля 4 единицы огнестрельного оружия без соответствующих документов.

Его задержали инспекторы "Охотзоопрома" совместно с полицейскими, сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства Сакен Дилдахмет.

Начато досудебное расследование по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты