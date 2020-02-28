В ВКО за провоз оружия задержали лейтенанта военной полиции

Начато досудебное расследование.

В Восточном Казахстане испекторы "Охотзоопром" задержали лейтенанта военной полиции, который перевозил в багажнике 4 ружья, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 22 февраля в Урджарском районе во время проведения рейда. Лейтенант военной полиции незаконно перевозил в багажнике автомобиля 4 единицы огнестрельного оружия без соответствующих документов.

Его задержали инспекторы "Охотзоопрома" совместно с полицейскими, сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства Сакен Дилдахмет.

Начато досудебное расследование по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

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