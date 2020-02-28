Дарига Назарбаева: Качество жизни сельчан – главный критерий успешности госполитики в АПК

Часто за таблицами и цифрами мы не видим конкретные проблемы людей. Мы должны обратить внимание на то, что происходит в отрасли в социальном измерении - спикер Сената.

В Сенате прошли парламентские слушания по вопросам агромышленного комплекса, передает zakon.kz.

В рамках мероприятия была организована выставка продукции сельхозтоваропроизводителей. Председатель Сената Дарига Назарбаева ознакомилась с товарами различных отраслей сельского хозяйства, достижениями аграрной науки и институтов развития Национального управляющего холдинга "КазАгро".

Во время выставки депутатам Сената была презентована деятельность единого консолидирующего центра, который является единственным в СНГ производителем изделий и атрибутов ветеринарного назначения для идентификации животных, а также мини-завода по производству мясных и мясорастительных консервов из верблюжьего мяса. Проект является победителем конкурса коммерциализации результатов научно-технической деятельности.

Открывая заседание, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев отметил, что парламентские слушания посвящены одной из самых проблемных и критикуемых, но при этом очень важной отрасли нашей экономики, связанной непосредственно с национальной безопасностью страны – аграрному сектору.

По инициативе председателя палаты Дариги Назарбаевой в Сенате состоялось 12 рабочих встреч, в которых приняли участие более 60 представителей сельхозобъединений, товаропроизводителей и руководителей подведомственных организаций. По итогам рабочих встреч было выработано более 200 рекомендаций, - сказал А. Бектаев.

В свою очередь Дарига Назарбаева подчеркнула, что аул - это колыбель нашей национальной идентичности.

Корни казахского самосознания лежат в селе, это источник патриотизма и хранилище исконных традиций. Поэтому столь близки и понятны для каждого из нас вопросы развития аула. Вопросы, затрагивающие не только 42 процента казахстанцев, проживающих в сельской местности, но и все население нашей страны. Сегодня никого не удивить утверждением, что, несмотря на общий рост доходов, люди на селе живут, мягко говоря, не богато. Может поэтому и сельское хозяйство, как отрасль, буксует в нашей стране? - сказала она.

Также в своем выступлении Дарига Назарбаева отметила, что сельское хозяйство – это стержневая отрасль экономики Казахстана.

Однако при самом трепетном отношении нашего народа к родной земле, сельское хозяйство на протяжении многих лет остается одной из самых проблемных отраслей экономики. Несмотря на то, что количественные и процентные показатели АПК растут, мы видим, что на протяжении последних 10 лет отрасль стагнирует. Доля сельского хозяйства в ВВП за последние 10 лет не превышала 5 процентов, а в последние годы неуклонно снижается, - добавила глава палаты.

При этом Дарига Назарбаева особо обратила внимание на то, что годы постоянного и бессистемного реформирования аграрного сектора страны привели к кризису в сельском хозяйстве.

Часто за таблицами и цифрами мы не видим конкретные проблемы людей. Мы должны обратить внимание на то, что происходит в отрасли в социальном измерении. Качество жизни сельчан страдает от отсутствия доступа к объектам инфраструктуры. В таких условиях социальное самочувствие жителей не может быть удовлетворительным и формировать желание оставаться в родном селе, - отметила спикер Сената.

Помимо депутатов в обсуждении актуальных вопросов агропромышленной сферы также принимают участие руководители ряда регионов, представители общественных объединений и сельхозпредприятий.

По итогам парламентских слушаний будут подготовлены рекомендации, которые направят в правительство.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!