Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Причина взрыва пока не установлена.

Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва, сообщает zakon.kz со ссылкой gazeta.ru.

Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, находящееся на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.

Ученые утверждают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, который превысил предыдущий рекорд в пять раз.

Причина взрыва пока не установлена.

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