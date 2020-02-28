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Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Причина взрыва пока не установлена.

Фото : lenta.ru28 февраля 2020, 16:34

Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва, сообщает zakon.kz со ссылкой gazeta.ru.

Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, находящееся на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.

Ученые утверждают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, который превысил предыдущий рекорд в пять раз.

Причина взрыва пока не установлена.


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