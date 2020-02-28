Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Причина взрыва пока не установлена.
Фото : lenta.ru28 февраля 2020, 16:34
Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва, сообщает zakon.kz со ссылкой gazeta.ru.
Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, находящееся на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.
Ученые утверждают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, который превысил предыдущий рекорд в пять раз.
Причина взрыва пока не установлена.
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