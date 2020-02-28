Аскар Мамин принял участие в "Samruk Business Forum"

Глава Правительства отметил, что ежегодный объем закупок достигает более 4 трлн тенге.

Премьер-министр Аскар Мамин принял участие в пленарной сессии "Samruk Business Forum", посвященной теме поддержки отечественных товаропроизводителей, передает zakon.kz.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев уделяет большое внимание обеспечению внутреннего рынка продукцией отечественных товаропроизводителей и развитию "экономики простых вещей". Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед Правительством ряд конкретных задач по развитию и поддержке отечественных товаропроизводителей, — сказал Мамин.

Глава Правительства отметил, что ежегодный объем закупок достигает более 4 трлн тенге, важно эффективно использовать этот объем в интересах развития внутреннего производства, говорится на сайте премьер-министра.

Фонд "Самрук-Қазына" обладает высоким потенциалом для взращивания малого и среднего бизнеса. Практически каждая дочерняя компания Фонда является "якорным", а зачастую и градообразующим предприятием для своего региона, — сказал Мамин.

Создан и успешно функционирует механизм оффтейк-контрактов и долгосрочных договоров как эффективный драйвер в развитии отечественного производства и импортозамещения. К настоящему времени одобрено 27 оффтейк-контрактов по созданию новых производств, размер инвестиций по которым превысит 215 млрд тг, будет создано около 2 тыс. рабочих мест. Правительство совместно с Национальным банком ведет работу по признанию банками второго уровня таких договоров в качестве твердого залога, что облегчит доступ к финансированию данных проектов.

Фонд "Самрук-Қазына" определил пул из более 1350 товарных позиций, который должен стать "новой волной" для бизнес-инициатив по импортозамещению. Сегодня уже 180 действующих предприятий выразили большую заинтересованность в разработке и реализации инвестиционных проектов, — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул необходимость тщательной проработки проектов, а также готовности бизнеса принимать встречные обязательства в виде создания новых рабочих мест, повышения локализации и выпуска качественной продукции. Также отметил начатую работу "Самрук-Қазына" по развитию моногородов в рамках закупок системообразующих компаний Фонда.

К примеру, только по городу Жанаозен в рамках данной инициативы запланировано проведение закупок на сумму 230 млрд тг. Это даст дополнительный импульс для экономического развития региона, — сказал Мамин.

Он подчеркнул, что Фонд "Самрук-Қазына" активно участвует в реализации Программы "Экономика простых вещей". При этом отметил важность применения отечественных строительных материалов и оборудования при закупках строительно-монтажных работ.

Успешный опыт "Самрук-Қазына" должен стать примером и распространен на всех регулируемых закупках, в т.ч. государственных органов, квазигосударственных компаний и недропользователей. Их совокупный объем намного масштабнее и оценивается в порядка 15 трлн тг, — заметил Мамин.

Премьер-министр ознакомился с выставкой продукции отечественных товаропроизводителей в сферах цифровых технологий, машиностроения, химической, мебельной, текстильной, обувной, промышленности, оборудования для электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, а также потенциалом дальнейшего развития импортозамещения.

В мероприятии приняли участие около 900 человек — председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" А. Есимов, председатель правления НПП "Атамекен" А. Мырзахметов, члены Правительства, руководители национальных компаний и представители казахстанского бизнеса.

В рамках форума заключены оффтейк-договоры между Фондом "Самрук-Қазына", его дочерними компаниями и отечественными товаропроизводителями на общую сумму порядка 35 млрд тг, а также состоялась церемония награждения ведущих отечественных компаний в номинациях "Лучшая сервисная компания", "Надежный поставщик" и др.

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