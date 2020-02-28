Почему банки не хотят финансировать фермеров

Доля кредитования сельского хозяйства в общем кредитном портфеле банков второго уровня по результатам прошлого года составила всего 3,5%.

Председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова на парламентских слушаниях в Сенате, посвященных проблемам Агропромышленного комплекса, рассказала, почему банки не хотят финансировать сельхозпредприятия, и предложила решение этой проблемы, передает zakon.kz.

К сожалению, банковское финансирование сельского хозяйства за последнее время столкнулось со значительными трудностями, и в результате доля кредитования сельского хозяйства в общем кредитном портфеле банков второго уровня по результатам прошлого года составила всего 3,5%, снизившись с 8,5%, как это было в 2018 году, - сообщила Бахмутова.

Она отметила, что несмотря на некоторый рост выдачи кредитов корпоративным клиентам в прошлом году, кредитование предпринимателей сферы АПК существенно не растет.

По данным Национального банка, выдача новых кредитов сельхозкомпаниям в 2019 году составила порядка 123 миллиардов тенге, что несколько выше предыдущего года, однако в разы ниже, чем это было в 2011-2014 годах.

Необходимо отметить, что одной из объективных причин снижения активности банков брать риск за сельское хозяйство, явился значительный рост просроченной задолженности по ранее выданным кредитам, - сказала она.

Так, по ее словам, при общем уровне просроченной задолженности по корпоративным кредитам на начало текущего года в размере 8,2% просроченная задолженность по кредитам, выданным предприятиям сельского хозяйства составляет 26,4%, что в три раза выше среднеотраслевых показателей.

"Здесь важно отметить, что по международным стандартам финансовой отчетности, которой обязанности придерживаться банки второго уровня, кредитование компаний, которые уже допустили дефолт в прошлом, даже если в итоге задолженность была погашена или реструктурирована, связана с созданием дополнительных значительных резервов. Что в свою очередь влияет на удорожание таких кредитов. Кроме того, общий риск отрасли, о которых сегодня говорили выступающие, также осложняет кредитование новых заемщиков", - пояснила глава совета.

При этом она заметила, что в последние годы банковское кредитование активно замещается прямым государственным финансированием из средств бюджета.

Так, общий объем финансирования сельского хозяйства через КазАгро постоянно растет, однако статистика по росту производства по росту сельского хозяйства пока еще не показывает эффективность этих значительных инвестиций.

Например, с 2017 по 2019 год рост физического объема продукции и услуг не превышает 5% в год. А при этом в растениеводство рост составляет всего 2%.

Для восстановления эффективного финансирования предприятий агропромышленного комплекса необходим целостный пересмотр принципов предоставления кредитов и субсидий. Учет предыдущего опыта с проблемными заемщиками, а также снижение структурных рисков и внедрение новых финансовых инструментов. Необходим пересмотр функций холдинга КазАгро от прямого финансирования из бюджета на предоставление гарантий за заемщиков, с учетом его роли как государственного института развития и накопленной у него отраслевой экспертизы, - считает Елена Бахмутова.

Кроме того, продолжила она, требуется повышение и анализ эффективности субсидирования затрат сельхозпроизводителей с учетом лучшей международной практики. Например, Европейского союза, Бразилии.

Также она отметила, что для снижения рисков важным инструментом является развитие страхования в сельском хозяйстве.

С учетом накопившихся проблем с залоговым имуществом таких кредитов, необходимо проработать механизмы возврата проблемных активов в экономический оборот.

Такие инструменты позволят распределить риски финансовых институтов по своевременному возврату кредитных средств и вовлечь банки и микрофинансовые организации в кредитование сельскохозяйственной отрасли, - заключила Бахмутова.

На слушаниях она подробно рассказала об этих инструментах.

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