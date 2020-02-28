Взрыв банкомата в Аксу: задержан "креативный" вор

Начато досудебное расследование.

Оперативниками Аксу задержан мужчина, взорвавший банкомат в одном из банков города, передает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, неординарного преступника 1995 года рождения подозревают в умышленном повреждении чужого имущества, совершенного путем поджога, взрыва или иным общеопасным путем.

Ночью 27 февраля в полицию поступило сообщение от сотрудника охраны АО “Евразийский Банк” о том, что в филиале банка, расположенного в городе Аксу, взорван банкомат. Отмечается, что банкомат оказался пустым.

Читайте также:

В Аксу намеренно взорвали банкомат. Банк обратился в полицию

Незамедлительно на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, которой была оцеплена территория. Пострадавших и погибших нет. По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 части 2 пункта 1 УК Республики Казахстан. В соответствии со ст.201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!