Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Взрыв банкомата в Аксу: задержан "креативный" вор

Начато досудебное расследование.

Фото : polisia.kz28 февраля 2020, 17:22

Оперативниками Аксу задержан мужчина, взорвавший банкомат в одном из банков города, передает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, неординарного преступника 1995 года рождения подозревают в умышленном повреждении чужого имущества, совершенного путем поджога, взрыва или иным общеопасным путем.

Ночью 27 февраля в полицию поступило сообщение от сотрудника охраны АО “Евразийский Банк” о том, что в филиале банка, расположенного в городе Аксу, взорван банкомат. Отмечается, что банкомат оказался пустым.

Читайте также:

В Аксу намеренно взорвали банкомат. Банк обратился в полицию

Незамедлительно на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, которой была оцеплена территория. Пострадавших и погибших нет. По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 части 2 пункта 1 УК Республики Казахстан. В соответствии со ст.201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты