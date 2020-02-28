Член АНК: Казахстанцы должны знать историю

ез прошлого не будет никакого будущего.

Одним из важнейших достижений независимого Казахстана является единство его народа. Колоссальный вклад в укрепление общественного согласия страны внес Елбасы, передает zakon.kz.

Об этом корреспонденту Казинформ рассказал член АНК, председатель филиала ОО "Общество турков Казахстана "Ахыска" Аскер Пириев.

Бесспорно, Елбасы внес колоссальный вклад в укрепление общественного согласия в стране. Одним из самых важных достижений независимого Казахстана можно назвать единство народа, который Елбасы сплотил вокруг Ассамблеи народа Казахстана. Если посмотреть в постсоветском пространстве и ближнем зарубежье не было ни одной страны, где не была пролита кровь на межэтнической почве. Казахстан - единственная страна, которая за все эти годы мирно созидала. Здесь есть личный авторитет Елбасы, который ежегодно выступал со своими Посланиями и различными программами. Невозможно говорить о политическом прогрессе, экономическом взлете пока не будет стабильности в обществе. Только когда есть стабильность в обществе, можно говорить о ценностях и достижениях. И мы отмечаем День благодарности 1 марта, потому что старшее поколение об этом знает, вспоминает… - говорит А.Пириев.

По мнению А.Пириева, молодое поколение казахстанцев должно знать и чтить свою историю .

Молодое поколение, которое родилось в независимом, свободном, крепком и сильном Казахстане, должно знать свою историю. Без прошлого не будет никакого будущего. Они должны понимать, что независимый, успешный Казахстан не просто так достался нам. Все эти годы, когда происходил процесс депортации представителей других этносов в Казахстан, здесь было очень тяжело. Это довоенные, военные, послевоенные годы. Были и холод, и голод, был реальный кризис, не тот, что сейчас. Несмотря на это, народ сплотился, был сильный духом. И они прошли все трудности, будучи единым сплоченным народом Казахстана. И после депортации нельзя забывать, что депортированные народы внесли свой вклад в развитие индустрии, сельского хозяйства, поднимали колхозы и совхозы. В результате мы получили казахстанскую модель межэтнического согласия, - добавляет Пириев.

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