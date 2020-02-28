Экс-руководителю управления здравоохранения Атырау вынесли приговор

Ей назначили штраф.

Бывшего руководителя управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзаеву признали виновной в халатности. Это произошло после того, как в перинатальном центре умер младенец , передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Приговором суда №2 города Атырау от 28 февраля 2020 года Маншук Аймурзиева признана виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 миллионов тенге), с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на три года, - сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.

Аймурзаева подала в отставку вскоре после того, как в октябре 2019 года в областном перинатальном центре Атырау умер младенец. Заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула сообщил, что по халатности новорожденный был помещен в холодильную камеру. После подачи признаков жизни врачи не стали предпринимать каких-либо мер, решив действовать согласно изначально оформленным документам. В смерти младенца обвинили врачей. Было начато досудебное расследование в отношении должностных лиц перинатального центра по подозрению в совершении рада коррупционных преступлений

Летом 2019 года Прокуратура Атырауской области заявила о проведении служебного расследования на предмет наличия вины врачей по фактам младенческой смертности. В прошлом году в областном перинатальном центре умерли 133 ребенка, из них 56 сразу после рождения, а в 77 случаях смерть наступила еще в материнской утробе. Медики, в свою очередь, разъяснили ситуацию со смертностью младенцев.

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