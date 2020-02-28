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В Нур-Султане во время драки за место в автобусе из транспорта выпал ребенок

Этот маршрут ждали больше 50 минут.

Фото : Кадр из видео28 февраля 2020, 18:31

В Нур-Султане, во время драки за место в автобусе, незначительно пострадал ребенок, сообщает zakon.kz.

Согласно сообщению и видео в Facebook "Астана, хочу похвалить/пожаловаться", автобус 24 маршрута на остановке "Военная полиция" пассажиры ждали больше 50 минут. Опаздывая на работу, люди начали толкаться у входа в автобус, после чего двое устроили драки, из-за чего ребенок выпал из транспорта.

Сама недавно со смены ехала, "болтаясь", как осенний листок. В прямом смысле, вися на поручне - некуда ногу поставить было. Водители иногда проезжают остановки, битком набитые, не останавливаясь, потому что двери не открываются. Кстати, на остановку коллега пришла в 8.30, сесть смогла лишь в следующий автобус в 9.25, из-за "забитости" салонов. Приложение "Астрабас" - 2 автобуса на линии... У остальных, видимо, вырублены навигаторы, чтоб доказать не смогли, - написала автор поста Алма Беркембаева.


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