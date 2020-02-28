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В Национальном центре тестирования опровергли причастность сотрудника ко взяточничеству

Никакой сотрудник НЦТ не причастен к этому делу, и тем более, никакую вину не признавал! - Смагулов.

Фото : yandex.kz28 февраля 2020, 18:43

Руководитель Национального центра тестирования Дидар Смагулов опроверг сообщение Антикоррупционной службы о том, что специалист филиала НЦТ Кызылординской области побуждал педагогов школ к даче взяток, передает zakon.kz.

Никакой сотрудник НЦТ не причастен к этому делу, и тем более, никакую вину не признавал! Более того, данный факт выявлен Управлением образования Кызылординской области самостоятельно и передан в соответствующие правоохранительные органы! – написал он на своей странице в Facebook.

"Зачем Антикоррупционная служба выдумывает факты, порочащие нашу деловую репутацию, я не знаю, видимо, в погоне за хайпом все средства хороши. Ждем официальных комментариев АПК!" – добавил он и попросил СМИ дать опровержение.

Как сообщилось сегодня на брифинге, Антикоррупционной службой Кызылординской области изобличен специалист филиала Национального центра тестирования области.
"...он подозревается в подстрекательстве педагогов средних школ города Кызылорда к даче взяток в общей сумме 1-го миллиона 400 тыс. тенге должностным лицам Управления образования области за положительное прохождение Национального квалификационного тестирования, - сообщила Антикоррупционная служба.


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