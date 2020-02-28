Назарбаева: Пора заканчивать мыслить мелкими перебежками. Нам нужна Стратегия развития АПК

Очевидно, что при разработке госпрограмма допускаются системные ошибки, которые, несмотря на все усилия государства, не дают отрасли выйти из состояния многолетней стагнации - спикер Сената.

Казахстану нужна Стратегия развития АПК. Об этом сегодня на парламентских слушаниях в Сенате по вопросам развития агропромышленного комплекса Казахстана, заявила Дарига Назарбаева, передает zakon.kz.

Спикер Сената отметила, что сельское население становится получателем наибольшего числа пособий и льгот по реализуемым госпрограммам.

Но несут ли эти программы реальный достаток жителям аула? Нам необходимо разобраться, что на самом деле мешает успешной реализации и результативности государственных программ. Очевидно, что при их разработке допускаются системные ошибки, которые, несмотря на все усилия государства, не дают отрасли выйти из состояния многолетней стагнации, - сказала Дарига Назарбаева.

В свою очередь, выступивший в обсуждении депутат Дуйсенгазы Мусин сделал акцент на основных проблемах, существующих в отрасли.

"Чтобы субсидирование работало эффективно, система требует совершенствования. В связи с этим, нужно оказывать поддержку сельхозтоваропроизводителям, предоставляя долгосрочные условия кредитования, а не выдавать дешевые субсидии. Эти вопросы нужно предусмотреть в следующей государственной программе", - сказал Мусин.

Продолжая тему субсидий, спикер Сената высказалась за пересмотр подходов и механизмов финансирования сельского хозяйства с привлечением различных финансовых институтов.

Правовая сторона предоставления субсидий должна быть четко расписана в законе. Было ошибкой регулирование этого ключевого вопроса на уровне подзаконных актов. За эту ошибку мы платим крайне дорогую цену, - отметила Дарига Назарбаева.

В прениях выступили представители предприятий АПК.

Сельхозтоваропроизводитель из ВКО Фарид Абитаев привел пример позитивного опыта взаимодействия науки и сельского хозяйства. Занимаясь наукой с 2013 года, предприятие достигло успехов и сейчас занимается развитием селекции.

В качестве решения проблем с водой на юге страны директор ТОО "Хлопкопром-Целлюлоза" Кайнар Абасов назвал поиск альтернативных способов по добыче воды, в том числе, использование дождя, а также новых техник по поливу.

А глава товарищества "Зенченко и К" Геннадий Зенченко в своем выступлении сделал акцент на диверсификации отрасли.

"Правильно идем, нельзя сидеть на одной пшенице. Наука должна сказать, что сеять в Северо-Казахстанской области, а что – на юге", - сказал он.

Зенченко также сообщил, что на сегодняшний день хозяйства идут самым дорогим путем: они самостоятельно закупают семена, продумывают технологию, и это, по его словам, может привести к утопии.

Подводя итоги парламентских слушаний, Дарига Назарбаева подробно остановилась на сгруппированных по 9 разделам рекомендациях сенаторов. Она подчеркнула, что обсуждаемая тема настолько важная и животрепещущая, что задевает и волнует каждого человека в стране.

Пора заканчивать мыслить мелкими перебежками, как мы это делаем сейчас. Должна быть стратегия во всех областях. Наш накопленный позитивный опыт и опыт ошибок нас к этому подводит, - подчеркнула спикер Сената.

По словам главы Сената, сложившая ситуация требует широкого профессионального разговора и диалога с обществом – особенно с жителями сельских регионов.

Казахстан – это наша земля. И мы несем ответственность за нее перед старшим поколением, перед нашими детьми. У нас нет внешних врагов. Мы никогда, никому не уступим ни пяди своей родной земли, и никакие соседи нам в этом плане не угрожают. Наши главные враги – безответственность, некомпетентность, поспешность в принятии решений, неспособность за бумажными отчетами адекватно оценить положение дел и гибко реагировать на вызовы каждого дня, - сказала Назарбаева.

Она отметила, что еще предстоит провести большую работу по детальному выявлению причин, тормозящих развитие отрасли, а также окончательно сформулировать рекомендации, которые будут направлены в правительство.

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