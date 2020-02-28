В Алматинской области меценаты подарили жилье многодетной семье

Неравнодушные люди помогали, чем могли, о трагедии семьи начали писать и в соцсетях.

Меценаты подарили дом многодетной семье Шенгелбаевых, воспитывающих семерых детей, сообщает корреспондент zakon.kz.

25 февраля времянка, которую они арендовали в селе Панфилова Талгарского района, сгорела и они остались без крова. Утешало лишь то, что все были живы и невредимы.

Неравнодушные люди помогали, чем могли, о трагедии одной семьи начали писать и в соцсетях.

Аким Алматинской области в 2019 году начал своеобразный челлендж среди бизнесменов региона с целью поддержки многодетных семей. Примечательно, что он начался именно с Талгарского района. Благодаря этому было приобретено более 2000 домов для многодетных семей по всей области. На беду семьи Шенгельбаевых откликнулись бизнесмены в газовой сфере. Сегодня они вручили семье ключи от дома в том же селе, где они жили, - отметили в пресс-службе акима Алматинской области.

"Даже во сне я такое не видел. Представьте себе, каково это - остаться среди зимы на улице с семью детьми. Слава богу, все помогали, но я не думал, что помощь окажется такой", - делится своими эмоциями глава семьи Бауыржан Шенгельбаев.

По его словам, еще четыре дня назад семья жила в арендной тесной времянке, а теперь у них есть свой дом.

Это не просто дом - это дворец для нас, шесть комнат, газовое отопление, хозпостройки, участок на 11 соток. Что еще надо?! Я очень благодарен всем, кто помог. Мы даже не думали, что такое возможно, - поделился Бауыржан Шенгельбаев.

Ключи от дома Шенгельбаевым вручали всем поселком. Как заявили меценаты, это и есть социальная ответственность бизнеса, о которой говорит Елбасы Нурсултан Назарбаев.

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