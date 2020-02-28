400 казахстанцев вывезут из Саудовской Аравии

Авиакомпания временно приостанавливает рейсы из Казахстана в Саудовскую Аравию.

Авиакомпания SCAT осуществит перевозку 400 граждан Казахстана, находящихся в данный момент на территории Саудовской Аравии, передает zakon.kz.

Рейсы будут произведены 29 февраля и 4 марта, - сообщили в пресс-службе компании.

Также там отметили, что авиакомпания временно приостанавливает рейсы из Казахстана в Саудовскую Аравию.

В связи с решением главного управления гражданской авиации Королевства Саудовская Аравия, ограничивающим въезд в КСА для ряда стран, а также пассажиров, въезжающих по туристическим и паломническим визам, авиакомпания SCAT вынуждена временно приостановить выполнение рейсов из Казахстана в Саудовскую Аравию, - сказали в компании.

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