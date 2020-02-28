В Беларуси обнаружили коронавирус
Зараженный чувствует себя удовлетворительно.
Фото : Pixabay28 февраля 2020, 20:19
В Беларуси обнаружили первый случай коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.
Коронавирус обнаружен 27 февраля у одного из студентов из Ирана. Сообщается, что зараженный прибыл в страну из Баку 22 февраля.
Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно, - говорится в сообщении.
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