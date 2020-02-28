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В Беларуси обнаружили коронавирус

Зараженный чувствует себя удовлетворительно.

Фото : Pixabay28 февраля 2020, 20:19

В Беларуси обнаружили первый случай коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

Коронавирус обнаружен 27 февраля у одного из студентов из Ирана. Сообщается, что зараженный прибыл в страну из Баку 22 февраля.

Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно, - говорится в сообщении.


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