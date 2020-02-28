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Казахстанцы за сутки пожертвовали более 19 млн тенге

На лечение молодого человека.

Фото : Pixabay28 февраля 2020, 20:47

На благотворительном вечере "Мың алғыс" в Нур-Султане главному герою вечера, молодому человеку с диагнозом опухоль головного мозга на лечение было свыше собрано 19 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

По информации организаторов вечера ТОО "Қазақ радиолары", данную сумму казахстанцы с помощью радиоэфира и соцсетей собрали за сутки.

Герой вечера Самат Акбергенов с просьбой о помощи обратился на "Қазақ радиосы, для его операции требовалась сумма в размере 18,5 миллионов тенге. Уже, 29 февраля, Самат вылетит в Москву на операцию. Также одна из общественных объединений выделило 1 200 000 тенге, которые пойдут на операцию Жансаи Пшенбаевой, у которой вследствие бытового пожара были сильно повреждены обе руки.


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